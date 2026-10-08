GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Abend ins Plus

Um 20:26 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 305,54 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. Bei 306,16 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 299,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 295'898 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,96 USD am 23.04.2026. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 13,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Am 16.07.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 13.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Am 26.10.2027 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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