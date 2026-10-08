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08.10.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt ging es für die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 300,59 USD.

GE Aerospace
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 300,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'788 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 296,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 299,53 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 116'722 Aktien.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 29,36 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,96 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 11,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 7,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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