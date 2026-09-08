GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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08.09.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 337,95 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 337,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 342,58 USD. Bei 337,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 115'592 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 13,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 20,41 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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