GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Mittwochabend tiefer

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 305,30 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 303,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 305,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 256'656 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 388,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,92 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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