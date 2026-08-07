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07.08.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) fällt am Abend

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) fällt am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 370,41 USD.

GE Aerospace
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 370,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'739 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 368,45 USD. Bei 376,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 168'391 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (388,84 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 263,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,77 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.35 Mrd. USD – ein Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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