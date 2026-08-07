GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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07.08.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 369,52 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 369,52 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 369,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 376,39 USD. Zuletzt wurden via New York 74'622 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach oben. Bei 263,85 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 28,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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