GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 322,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'402 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 325,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 317,07 USD. Zuletzt wurden via New York 260'786 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). 20,61 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 16,58 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,02 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 14.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.18 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 21.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.01.2028.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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