GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 323,29 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'430 Punkten notiert. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 323,31 USD zu. Mit einem Wert von 317,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 119'937 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,28 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 16,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.12 Mrd. USD gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 25.01.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,17 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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