GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) legt am Dienstagabend zu

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 308,51 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'826 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 310,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 192'938 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 268,96 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,92 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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