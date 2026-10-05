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05.10.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend im Minusbereich

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 306,88 USD abwärts.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 306,88 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten realisiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab in der Spitze bis auf 306,08 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 309,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 319'944 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 26,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 268,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,36 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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