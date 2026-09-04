GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verteuert sich am Nachmittag

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 334,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 335,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 332,24 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'347 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 14,07 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 24,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 13.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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