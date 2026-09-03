GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagabend in Grün

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 331,16 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 334,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170'746 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 14,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 18,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Am 16.07.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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