GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verteuert sich am Montagabend

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 314,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'566 Punkten liegt. Bei 316,74 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 308,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 303'872 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (388,84 USD) erklomm das Papier am 07.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 23,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 USD aus. Am 20.10.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 2,02 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 14.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 25.01.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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