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02.11.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) reagiert am Montagnachmittag positiv

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 315,14 USD.

GE Aerospace
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Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,4 Prozent auf 315,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 316,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 308,79 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143'662 Stück gehandelt.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,96 USD am 23.04.2026. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 17,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 USD. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 12.18 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,17 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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