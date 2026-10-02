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02.10.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Abend nach

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 311,72 USD.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 311,72 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'715 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 308,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 295'660 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 19,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 13,72 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,44 USD je Wertpapier. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 13.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 7,91 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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GE Aerospace am 02.10.2026

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