GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag im Minusbereich

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 311,17 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten realisiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab in der Spitze bis auf 308,25 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'048 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 13,56 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. GE Aerospace (ex General Electric) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,91 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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