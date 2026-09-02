GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Mittwochabend ab

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 330,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'670 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 329,97 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 333,36 USD. Zuletzt wurden via New York 196'551 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 15,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 18,83 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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