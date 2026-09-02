GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 331,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 333,60 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,36 USD. Zuletzt wurden via New York 82'644 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. Gewinne von 17,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,26 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,10 Prozent gesteigert.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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