Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’184 0.1%  Bitcoin 71’395 1.3%  Dollar 0.8300 -0.1%  Öl 102.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Julius Bär-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Addex-Aktie. Neuer Entwicklungschef ernannt
Suche...

GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit angezogener Handbremse

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 312,16 USD an der Tafel.

GE Aerospace
261.30 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 312,16 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 315,22 USD. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 310,00 USD. Bei 310,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 287'170 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 24,56 Prozent wieder erreichen. Bei 268,96 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,91 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA

US-Energieminister: Öl-Deals mit Venezuela sind 'historisch'

GE Aerospace-Aktie unter Druck: Rekordquartal reicht Investoren nicht aus


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten