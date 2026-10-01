GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit angezogener Handbremse

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 312,16 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 315,22 USD. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 310,00 USD. Bei 310,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 287'170 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 24,56 Prozent wieder erreichen. Bei 268,96 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,91 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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