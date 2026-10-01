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GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

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01.10.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 311,74 USD abwärts.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 311,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 310,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,00 USD. Bisher wurden via New York 116'623 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.35 Mrd. USD im Vergleich zu 11.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 7,91 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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