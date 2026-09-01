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GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

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01.09.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend Verlust reich

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 331,39 USD.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 331,39 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 329,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 257'168 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. 17,34 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,29 USD ab. Mit Abgaben von 19,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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