GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag auf rotem Terrain

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 333,01 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 332,55 USD. Bei 333,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 110'214 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 19,43 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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