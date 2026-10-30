GE Vernova: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GE Vernova hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4.81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Vernova 1.64 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 12.63 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Vernova 9.95 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch