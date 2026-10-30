GE Vernova stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GE Vernova hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 40.04 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Vernova noch ein Gewinn pro Aktie von 12.09 ARS in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18’935.36 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Vernova 13’220.12 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch