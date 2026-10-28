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28.10.2026 12:01:01
GE Vernova Q3 Profit, Revenue Rise; Raises 2026 Outlook, Ups Share Buyback Authorization- Update
(RTTNews) - GE Vernova Inc. (GEV), an energy equipment and technology company, Wednesday reported higher third-quarter profit and revenue, supported by strong growth in its Power and Electrification businesses. The company raised its full-year guidance and announced an increase in its share repurchase authorization to $20 billion.
Net income increased to $1.289 billion or $4.81 per share from $453 million or $1.64 per share a year ago.
Adjusted EBITDA rose to $1.943 billion from $811 million last year.
Revenues grew 27% to $12.642 billion from $9.969 billion in the prior-year quarter, with organic growth of 18%.
Power revenue increased 25% to $6.1 billion, while Electrification revenue surged 51% to $3.9 billion. Wind revenue rose 4% to $2.7 billion.
Orders increased 96% organically to $29.3 billion during the quarter.
Additionally, the company said its board approved an increase in its share repurchase authorization to $20 billion from $10 billion, with $10.1 billion remaining.
For full-year 2026, GE Vernova now expects revenue of $46.5 billion to $47.5 billion, up from its previous range of $45.5 billion to $46.5 billion. The company also raised its adjusted EBITDA margin outlook to 13.5%-14.5%, from 12%-14%.
"Given our performance and confidence in our trajectory, we are raising our 2026 financial guidance," CEO Scott Strazik said.
On the NYSE, GE Vernova shares rose more than 2% in pre-market trading , after closing at $895.08 on Tuesday.
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