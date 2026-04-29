GE HealthCare Technologies Aktie 123735674 / US36266G1076
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29.04.2026 12:50:55
GE HealthCare Trims FY26 Adj. EPS Outlook; Stock Down 5.6% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Wednesday, GE HealthCare Technologies, Inc. (GEHC) trimmed its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while reaffirming annual organic revenue growth outlook.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $4.80 to $5.00 per share, up from the prior forecast range of $4.95 to $5.15 per share. However, the company continues to expect organic revenue growth of 3.0 to 4.0 percent.
In Wednesday's pre-market trading on Nasdaq, GEHC is trading at $64.70, down $3.80 or 5.55 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
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