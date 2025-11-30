Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GE HealthCare Technologies Aktie

30.11.2025

GE HealthCare Introduces Next-Generation SIGNA MRI Technology

GE HealthCare Technologies
64.96 CHF 0.55%
(RTTNews) - GE HealthCare (GEHC) announced the submission of its next-generation SIGNA™ MRI technology to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for 510(k) clearance. The new systems are designed to enhance efficiency, improve patient experience, and advance sustainability in medical imaging.

The SIGNA Bolt, a new 3T MRI scanner, features a next-generation gradient system engineered to deliver precision diagnostics, greater clinical efficiency, and advanced research capabilities. This innovation aims to support healthcare providers in achieving faster, more accurate imaging results.

The SIGNA Sprint with Freelium, a sealed magnet 1.5T MRI system, reimagines traditional MRI design by combining sustainability with exceptional image quality. With operational autonomy, it is intended to expand access to MRI services while reducing environmental impact.

Both systems are powered by SIGNA One, an AI-driven ecosystem of workflow solutions that streamline MRI exams from planning to scanning and beyond. By reducing inefficiencies and supporting clinical workflows, SIGNA One is expected to transform the MRI experience for both patients and providers.

