GE-Aktie fällt: General Electric streicht in Luftfahrtsparte 13.000 Stellen

Der US-Industriekonzern General Electric Co (GE) streicht in seiner Flugzeugturbinen-Sparte rund 13.000 Stellen.

In den kommenden Monaten soll in der Sparte jede vierte Stelle wegfallen, wie der Konzern mitteilte. In dem Bereich arbeiten 52.000 Mitarbeiter.

GE stellt hier Turbinen her, die an die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing geliefert werden. Diese haben jedoch ihre Produktion verringert, weil die Airlines in der Corona-Krise weniger neue Flugzeuge abnehmen wollen. Der Schritt von GE ist eine Ausweitung früherer Kürzungspläne. Bislang hatte GE angekündigt, rund 10 Prozent der Stellen in der Flugzeugturbinen-Sparte zu streichen.

An der NYSE fällt die GE-Aktie derzeit um 5,25 Prozent auf 6,16 Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)