GDV: Zu viele Neubauten in Überschwemmungsgebieten

BERLIN (Dow Jones)--In Überschwemmungsgebieten wird nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach wie vor zu viel neu gebaut. In Deutschland seien seit dem Jahr 2000 rund 2,7 Millionen neue Wohngebäude entstanden - über 32.000 davon in Überschwemmungsgebieten. Pro Jahr seien also etwa 1.000 bis 2.400 neue Wohngebäude in den Risikogebieten hinzugekommen, gehe aus Berechnungen des GDV hervor. Datenbasis ist laut dem Verband das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS Geo). Damit könnten Versicherer für jedes Gebäude die Hochwassergefährdung abschätzen. Insgesamt lägen in Deutschland rund 338.000 Wohngebäude in hochgefährdeten Überschwemmungsgebieten.

"Wir sind der Meinung, dass in Überschwemmungsgebieten grundsätzlich nicht neu gebaut werden sollte", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Tatsächlich ist aber der prozentuale Anteil neuer Wohngebäude in Überschwemmungsgebieten in den vergangenen 23 Jahren gestiegen." Der GDV plädierte vor diesem Hintergrund für eine Anpassung des Bau- und Planungsrechts. Aus Sicht der Versicherer berücksichtigten die geltenden Bauvorschriften in Deutschland die Auswirkungen des Klimawandels und seine Folgen bislang nicht. Daher fordere der Verband, dass das Schutzziel "Klimaangepasstes Bauen" in die Baugesetzgebung aufgenommen werde. Bestehende Gebäude sollten zudem durch präventive Massnahmen gegen Überschwemmung und Starkregen geschützt werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 04:05 ET (09:05 GMT)