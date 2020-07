GDV: Diesel-Skandal kostet Rechtsschutzversicherer bislang 667 Millionen

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Gut zwei Jahre nach Beginn des Dieselskandals haben die Versicherer eine Zwischenbilanz über die Kosten gezogen. Demnach haben in den Auseinandersetzungen mit Autoherstellern wegen mutmasslich manipulierter Abgaswerte bislang etwa 247.000 Diesel-Fahrer ihre Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mit. "Die Versicherer wiederum gaben bis Ende Mai rund 667 Millionen Euro für Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten aus."

Seit der vorherigen Zählung im Oktober 2019 seien damit noch einmal knapp 60.000 Rechtsschutzfälle hinzukommen - und weitere Ausgaben von 124 Millionen Euro, so die Zwischenbilanz des GDV gut zwei Jahre nach Beginn des Abgasskandals und zum Abschluss der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen. Zum einen hätten sich offenbar noch zahlreiche Diesel-Fahrer gegen eine Musterfeststellungsklage entschieden. Zum anderen seien weitere Verfahren gegen andere Automobilhersteller wegen vermeintlicher Abgasmanipulationen hinzugekommen.

Der Streitwert aller über die Rechtsschutzversicherer abgewickelten Diesel-Rechtsschutzfälle summiert sich damit laut den Angaben inzwischen auf fast 5,9 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Streitwert liege bei rund 24.000 Euro. Insgesamt bearbeiteten die Rechtsschutzversicherer jährlich über 4 Millionen Fälle und leisten dafür rund 3 Milliarden Euro, so der GDV.

July 16, 2020