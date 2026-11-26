GDS präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 3.70 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.15 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.055 HKD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3.71 Milliarden HKD gesehen.

Redaktion finanzen.ch