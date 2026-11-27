GDS A hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 403.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 471.7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.380 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3.17 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch