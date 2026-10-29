GDP Gas de Portugal SGPS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GDP Gas de Portugal SGPS hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46.94 Prozent auf 8.75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch