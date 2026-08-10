GDL Leasing Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GDL Leasing Finance hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.27 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GDL Leasing Finance 0.650 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 6.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch