GDI Services aux immeubles inc. présente une mise à jour de ses activités pour la COVID-19

LASALLE, QC, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) est heureux de présenter une mise à jour de ses activités, en tenant compte de l'environnement opérationnel anticipé en lien avec la COVID-19.

La pandémie de la COVID-19 s'est propagée dans nos communautés, perturbant les économies nationales et régionales, et troublant la vie des gens. Nos équipes de conciergeries, de services techniques et de fabrication et distribution sont à l'œuvre sur la ligne de front de cette crise. Nos entreprises se sont vues classées dans les « services essentiels » dans plusieurs villes et régions - Elles jouent un rôle critique dans la lutte contre ce virus. Les employés de GDI jouent un rôle important pour aider à garder nos clients en sécurité, leurs immeubles à l'abri du virus et leurs infrastructures en opération.

Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI a commenté : « GDI a des opérations dans de nombreuses villes et régions à travers l'Amérique du Nord, et est bien diversifiée à travers plusieurs secteurs économiques. Nous avons connu une augmentation de la demande pour nos services de désinfection et de conciergerie de la part de certains clients, ainsi qu'une augmentation de la demande pour nos activités de fabrication et distribution de produits d'entretien ménager. Nous avons également vu un certain nombre de clients, dans certaines régions et secteurs de marchés, soit fermer temporairement leurs établissements, soit opérer avec des taux d'inoccupation plus élevés à la suite de l'instauration des politiques de distanciation sociale. Pour le moment, nous nous attendons à ce que la COVID-19 ait un impact marqué sur le secteur immobilier au cours du deuxième trimestre de 2020, et nous croyons que nous allons retourner graduellement à des niveaux d'activités plus normaux au troisième et au quatrième trimestres de l'année. »

M. Bigras a ajouté : « GDI, à un niveau fondamental, est une entreprise très forte. Nous sommes entrés dans cette crise dans une situation financière saine, avec un ratio d'endettement à l'intérieur de notre zone de confort et avec une capacité excédentaire disponible sur nos facilités de crédit. Nous sommes un chef de file dans notre domaine, nous sommes diversifiés à travers plusieurs régions et plusieurs secteurs économiques et notre structure de coûts est très flexible. Nous prévoyons présentement une diminution de revenus au cours du deuxième trimestre de 2020, et notre équipe de gestion a déjà commencé à mettre en place nos plans pour modifier notre structure de coûts en lien avec cette diminution et pour en atténuer les impacts, tout en continuant à fournir des services essentiels à nos clients. De plus, nous sommes en train d'évaluer l'applicabilité des divers programmes de support gouvernementaux qui sont introduits autant au Canada qu'aux États-Unis, incluant la Subvention salariale d'urgence du Canada, et nous croyons que certains programmes sont disponibles et seront bénéfiques pour nos employés et nos activités lors du deuxième trimestre de 2020. Bien que l'impact économique à long terme de la COVID-19 demeure inconnu, nous prévoyons que lorsque les immeubles rouvriront et que les taux d'occupation rebondiront au cours de la deuxième moitié de l'année, nos clients auront des besoins plus élevés pour les services de conciergerie, de désinfection et d'entretien de bâtiments, et nous seront bien positionnés pour répondre à leurs besoins. »

M. Bigras a conclu : « La stratégie financière conservatrice de GDI, une structure de coût flexible, des relations-clients fortes, et le dévouement de notre personnel nous assurent que nous serons bien positionnés pour naviguer dans ces temps incertains. Notre attention continue est tournée sur la santé et la sécurité de notre personnel, de nos clients ainsi que vers tous ceux qui sont présents dans les établissements que nous desservons. »

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.