GDEV hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GDEV ein EPS von 1.32 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.12 Prozent auf 92.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 98.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch