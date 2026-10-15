GDEP ADVANCE,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GDEP ADVANCE,Inc Registered gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49.90 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25.06 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 62.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 948.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch