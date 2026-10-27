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27.10.2026 06:37:00
GD Power Devevlopment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
GD Power Devevlopment hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 45.33 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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