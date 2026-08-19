GD Power Devevlopment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GD Power Devevlopment lud am 17.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.84 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.86 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch