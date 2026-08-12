GCT Semiconductor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GCT Semiconductor hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GCT Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen USD im Vergleich zu 1.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch