GCM Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GCM Securities hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3358.82 Prozent auf -5.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch