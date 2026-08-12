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12.08.2026 06:37:00
GCM Grosvenor A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GCM Grosvenor A hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0.12 USD gegenüber 0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 133.0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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