GBank Financial legte Quartalsergebnis vor

GBank Financial hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.300 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch