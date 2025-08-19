|
19.08.2025 06:37:00
Gazit-Globe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Gazit-Globe hat am 17.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.19 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.77 ILS je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.80 Prozent auf 589.0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Gazit-Globe 632.0 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
