Gayatri Sugars veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gayatri Sugars stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gayatri Sugars hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.500 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 245.0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 12.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gayatri Sugars 278.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch