Gayatri Sugars gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gayatri Sugars liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gayatri Sugars die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gayatri Sugars in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 159.6 Millionen INR im Vergleich zu 135.6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch