Gayatri Projects: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gayatri Projects veröffentlichte am 31.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gayatri Projects ein Ergebnis je Aktie von -1.070 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 765.8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.03 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch