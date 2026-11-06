Gayatri Projects präsentierte Quartalsergebnisse

Gayatri Projects hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.09 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.180 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.16 Milliarden INR – ein Plus von 58.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gayatri Projects 731.3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch