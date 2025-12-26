Gayatri Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gayatri Projects stellte am 24.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.62 INR. Im Vorjahresviertel waren -20.930 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29.15 Prozent auf 2.00 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.83 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch