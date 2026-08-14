Gayatri Projects: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gayatri Projects lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.030 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 198.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765.8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch